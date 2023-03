Ponte sullo Stretto, ecco come sarà. Il video postato da Matteo Salvini

Ponte Messina: Tajani, 'centrodestra sempre determinato, poi sono cambiati i Governi'

"Sul ponte sullo Stretto il centrodestra è stato sempre determinato, sono cambiati i governi e non si è proceduto nella realizzazione del ponte. Noi siamo determinati a farlo, i lavori potranno iniziare il prossimo anno e questo significa dare una prospettiva a tutto il Meridione d'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Festival euromediterraneo dell'economia in corso a Napoli. La realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, ha aggiunto Tajani, "significa lavoro, crescita delle presenze turistiche, significa alta velocità, riduzione forte dell'inquinamento fra la Calabria e la Sicilia".

Ponte Messina: De Luca, 'necessario, spero Governo abbia concretezza'

"Il Ponte sullo Stretto? Me lo immagino, l'immagine da un punto di vista estetico-architettonico è bella, spero che regga ovviamente. Credo che sia un’infrastruttura necessaria e mi auguro che il Governo abbia concretezza e capacità operativa per andare fino in fondo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine del Festival euromediterraneo dell'economia a Napoli. Secondo De Luca il ponte "può essere sicuramente un’occasione di sviluppo per il Sud per le aree estreme del Sud, ma ci vuole anche qui capacità di governo e concretezza amministrativa".