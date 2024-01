Pozzolo, altre sei armi nella casa-arsenale. Meloni punta sull'autosospensione

Pozzolo, pronte al ritiro altre sei armi nella casa-arsenale. La premier Meloni punta sull'autosospensione del deputato

La prefettura di Biella ha avviato la procedura per ritirare altre sei armi in possesso di Emanuele Pozzolo, il deputato dalla cui pistola nella notte di Capodanno è partito un proiettile che ha ferito lievemente uno dei presenti a una festa, nel Biellese. Armi che. a quanto si apprende dagli investigatori, riporta l’Ansa, si trovano nell'abitazione di Vercelli. Solo la mini pistola che nella notte di Capodanno ha sparato è stata finora sequestrata nell'immediato, dai carabinieri, che indagano sull'accaduto, coordinati dalla procura locale. Per le altre sei non sarà un sequestro immediato: la legge prevede infatti che Pozzolo possa presentare le controdeduzioni entro una settimana. Se non dovessero essere accolte, i carabinieri potranno procedere al sequestrare pistole e fucili di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia. A quel punto Pozzolo potrà comunque ricorrere al Tar entro sessanta giorni o presentare nei successivi tre mesi un ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

Ma il caso non cenna a placarsi neppure sul fronte politico. Con qualche contraddizione in itinere: se, infatti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere di essere "furiosa" con Pozzolo, sembra - riporta Dagospia- che voglia evitare di sospendere dal partito il deputato. Il motivo? Non indispettire quell'ala di Fratelli d'Italia (un 4-5%) che la pensa come Pozzolo, cioè ha nostalgie per il duce e ama le armi. Ecco perchè, riporta ancora Dagospia - sarebbe stato attivato il deputato di FdI Fabrizio Comba (vicepresidente della regione Piemonte) per spingere il pistolero ad autosospendersi.