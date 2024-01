Pozzolo e il nickname Dux: "Mussolini era uno statista, non un criminale"

Pozzolo e i suoi ideali: da Mussolini ai No Vax. Il retroscena su quell'invito a Gad Lerner

Il caso Pozzolo agita FdI, la premier Meloni sta decidendo come intervenire e ai suoi fedelissimi ha confessato tutta la sua rabbia per l'ennesima vicenda che coinvolge il suo partito. Si va verso la sospensione del deputato pistolero, che ha portato alla festa di Capodanno un'arma carica che ha ferito un 31enne. Ma emergono nuovi dettagli su Pozzolo, i suoi ideali e il suo stile di vita. A Vercelli - si legge su Il Fatto Quotidiano - sanno bene chi è Pozzolo. Nel 2012 lascia la Lega per andare in Fratelli d’Italia, partito del quale diventa segretario locale fino al ruolo di assessore nell'ultima giunta di centrodestra: salvo dimettersi dopo che il Comune invita il giornalista Gad Lerner a un dibattito sul 25 Aprile. Pozzolo su certi temi non transige: "Se mi danno dell’intollerante, del reazionario e anche del fascista non mi offendo", scriveva non a caso su Facebook nel 2019. "Ma non mi sono dimesso per Lerner", ha tenuto poi a precisare per spegnere le polemiche.

Benito Mussolini, riporta Dagospia, per lui è uno "statista": "Non un criminale, ma uno statista. Uno dei migliori che l’Europa abbia avuto". Il suo nickname sui social la dice lunga, si fa chiamare mannydux85. Il clima culturale è questo. Sulle donne - prosegue Repubblica - Pozzolo si diverte a giocare al "provocatore", citando spesso le frasi di Karl Kraus o Alphonse Karr: "Divido le donne in colpose e dolose", "Le donne indovinano tutto, sbagliano solo quando riflettono". Post pubblicati spesso l'8 marzo. Sulle unioni civili posta un piatto di orecchiette modificando il nome in "ricchioni". E, rimanendo in clima, oltre ad essere uno strenuo difensore della libertà di possesso delle armi, si dichiara anche No Vax.