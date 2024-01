Pozzolo, Meloni cacci chi deturpa l’immagine della Destra

Il caso Pozzolo e la Destra di Meloni

La vicenda di Emanuele Pozzolo - il pessimo deputato di FdI, indagato per lo sparo di San Silvestro - ha un inquietante precedente. Quello di Sandro Saccucci, che nel 1971 fu arrestato con l'accusa di aver preso parte al tentato Golpe Borghese e scontò 11 mesi di carcere. Rientrato nel Movimento Sociale Italiano, guidato da Almirante, fu eletto alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 1972.

Il 28 maggio 1976, durante la campagna elettorale per le imminenti elezioni, Saccucci tenne a Sezze un comizio, che fu turbato da disordini, culminati nell'uccisione del giovane comunista Luigi Di Rosa. Meloni - che nacque un anno dopo il fattaccio - non ci azzecca nulla con Saccucci e con la tragedia di Sezze. Ma deve essere più dura con i nostalgici di Mussolini, del Mi di piazza e senza il doppiopetto.

La Presidente mostri il cartellino rosso a personaggi, che deturpano l’immagine della destra. Si liberi di esponenti non cristallini e imbarchi, controllandone personalmente l’integrità morale, più “underdog", il termine, che ha usato per definire se stessa come una che si è fatta da sola ed è riuscita a raggiungere una posizione importante al vertice delle istituzioni.