Pozzolo: "Sono rovinato". "A mezzanotte un gruppetto sparava in aria. Poi..."

Pozzolo, la sua versione non regge. L'arma non ha sparato da terra come sostiene lui

Emanuele Pozzolo, subito dopo quel colpo partito dalla sua mini-pistola che ha ferito il 31enne Luca Campana alla festa di Capodanno, avrebbe dichiarato: "Ora sono rovinato". Ma secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti diverse cose non tornano rispetto al racconto di quella sera e alle tante versioni fornite, tutte un po' diverse tra loro, ed emerge un retroscena nuovo che apre un altro fronte di polemiche. Alla festa - si legge su Repubblica - erano presenti anche alcuni agenti della polizia penitenziaria. E a mezzanotte sarebbero stati sparati alcuni colpi in aria dai poliziotti presenti. In un luogo defilato e distante dai bambini. Proprio per questo, secondo la ricostruzione, Pozzolo avrebbe fatto vedere ai presenti l’arma.

La procura di Biella non ha ancora sentito gli agenti come testimoni. E anche se nell’informativa dei carabinieri ci sono scarsi elementi su questo, bastano i racconti dei testimoni: "C’erano vari agenti quella sera. Non solo quelli della scorta di Delmastro. A mezzanotte un gruppetto si è allontanato e ha esploso botti. Qualcuno ha sparato in aria con la sua pistola. Si è sentito più di un colpo. Erano distanti dagli altri, anche perché c’erano bambini.

Quando il deputato è arrivato e ha visto i poliziotti, ha fatto vedere a loro che anche lui aveva un’arma. E l’ha tirata fuori. Ma non si è capito chi abbia sparato". Intanto la versione di Pozzolo traballa. Il colpo partito dalla pistola North American Arms LR22 nella sede della Pro Loco affittata dalla sindaca Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario Andrea Delmastro sembra sparato parallelo al pavimento. Ovvero da un’altezza di 80 centimetri o un metro. Compatibile con una persona seduta e non con un colpo partito da un’arma a terra. E la pistola aveva il colpo in canna ed era pronta a sparare. Giorgia Meloni sospenderà il deputato di FdI, visto che lui ha deciso di non autosospendersi.