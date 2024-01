Pozzolo, è guerra in FdI-Piemonte. Fronda ex-missina contro Crosetto. Inside

Dietro il caso c'è una forte tensione in Fratelli d'Italia Piemonte tra l'anima ex missina di destra-destra, di cui Pozzolo fa parte, e quella liberale, atlantista e moderata di Crosetto

Il caso di Emanuele Pozzolo e di quello sparo alla festa di Capodanno che ha ferito il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, al di là dell'inchiesta della procura e dei probabili provvedimenti disciplinari contro Pozzolo, cela una lotta interna a Fratelli d'Italia in Piemonte.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, cuneese e simbolo di FdI in Piemonte, prima delle elezioni del 2022 non riteneva che Pozzolo avesse il profilo per diventare parlamentare e pensava che non sarebbe dovuto essere candidato. Pozzolo è stato presentato - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - da Andrea Delmastro e dalla torinese Augusta Montaruli ai vertici nazionali del partito con l'obiettivo di costruire una fronda anti-Crosetto in FdI in Piemonte. Il titolare della Difesa non ha battuto ciglia e si è seduto sulla riva del fiume attendendo l'evoluzione dei fatti.

Il primo colpo alla fronda anti-Crosetto è arrivato con le dimissioni da sottosegretario all'Università di Montaruli, le prime del governo Meloni, a seguito della condanna a un anno e sei mesi di reclusione per peculato nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria ribattezzata “Rimborsopoli”. Ma la giovane e battagliera torinese, volto televisivo di FdI, è stata "ricompensata" con il ruolo di vice-capogruppo alla Camera e responsabile nazionale Eventi di Fratelli d'Italia grazie all'intercessione del suo fedelissimo Giovanni Donzelli.

Poi è stata la volta di Delmastro che è finito al centro delle polemiche ed è stato rinviato a giudizio dal Gup di Roma per rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Delmastro è accusato di aver diffuso registrazioni di conversazioni tra Cospito e boss mafiosi detenuti nel carcere di Sassari. Il 31 gennaio 2023 Donzelli ha riportato alla Camera i contenuti di alcune registrazioni svolte nel carcere di Sassari, dove Cospito era detenuto (prima di essere trasferito al carcere di Opera per motivi di salute legati allo sciopero della fame). Registrazioni a lui girate proprio dal sottosegretario Delmastro.

E infine la figuraccia del caso Pozzolo che arriva al veglione della notte di San Silvestro con un'arma e ferisce, per fortuna non gravemente, il genero di un agente della scorta di Delmastro. Scatenando la bufera, l'ira delle opposizioni e mettendo in imbarazzo la premier Giorgia Meloni.

Ma non finisce il caos in FdI-Piemonte. Prima di tutti questi eventi Maurizio Marrone, assessore in regione Piemonte, ex marito di Montaruli e considerato da alcuni osservatori su posizioni vicine alla Russia di Putin, aveva criticato il titolare della Difesa per l'appoggio totale all'Ucraina nella guerra scatenata da Putin. Insomma, dietro il caso Pozzolo c'è una forte tensione e contrapposizione in Fratelli d'Italia Piemonte tra l'anima ex missina di destra-destra, di cui Pozzolo fa parte, e quella liberale, atlantista e moderata di Crosetto.