Prende forma lo staff di Giorgia Meloni. Collaboratori e comunicatori, i nomi

Giorgia Meloni sceglie i collaboratori e le figure chiave della comunicazione

La premier Giorgia Meloni sta scegliendo la squadra dei collaboratori, che durante il mandato saranno al suo fianco a palazzo Chigi e le figure chiave della comunicazione. Come riporta il Giornale, sarà presente la sua storica assistente e amica fidatissima Patrizia Scurti. Mentre per la comunicazione un ruolo centrale lo avrà Giovanna Ianniello, da anni addetta stampa della premier. Secondo Repubblica, è possibile che Paolo Quadrozzi, giornalista in servizio per Fratelli d’Italia, rimanga nello staff anche a Palazzo Chigi.



Giorgia Meloni dovrà designare un proprio portavoce, per ora non è ancora stato indicato, ma secondo i rumors riportatoi dal Foglio, tra i profili sondati dalla leader di Fdi ci sarebbe stato anche quello del giornalista e vicecaporedattore di SkyTg24, Andrea Bonini. Nella lista della neopremier c'è posto anche per un cronista esperto di economia per la comunicazione su quel delicato e decisivo tema, ma anche un cronista che abbia contatti con la stampa staniera. Nella squadra che Meloni porterà con sé a palazzo Chigi dovrebbe poi esserci il social media manager Tommaso Longobardi, cresciuto alla Casaleggio associati e poi approdato al servizio della leader di Fratelli d'Italia.

Anche in questo caso, post e contenuti social si adatteranno al profilo istituzionale della premier, come peraltro era già avvenuto dopo la vittoria elettorale del 25 settembre scorso. "Il registro comunicativo sui social chiaramente avrà un altro timbro da partito ed esponente di governo", aveva commentato nelle scorse settimane lo stesso Lombardi. La curiosità: Mario Draghi, diversamente, aveva rinunciato a questa figura impegnata coi social (Giuseppe Conte invece si era affidato a Dario Adamo).

Ci sarà anche la sorella maggiore della Premier, Arianna, classe 1975, di due anni più grande, è colei che ha introdotto Giorgia alla politica e le fornisce da sempre consigli, critiche e supporto emotivo. Come riporta HuffPost, Arianna ha scritto in un post su Facebook dopo la vittoria della sorella alle elezioni: "Quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c'ero. Se solo sapessero". Arianna è sposata con Francesco Lollobrigida, nuovo ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.