Presidenzialismo, Casellati: "Proposta di legge entro giugno-luglio"

Via libera finale entro fine legislatura? "Lavoro per ottenere questo obiettivo"



"L'obiettivo che mi sono data e che spero di riuscire a mantenere è quello di presentare una proposta di legge entro giugno-luglio". Lo afferma ad Affaritaliani.it la ministra per le Riforma Maria Elisabetta Alberti Casellati parlando della legge costituzionale sul presidenzialismo (o semipresidenzialismo). "L'interlocuzione è stata finora a tutto campo, l'obiettivo è trovare il punto di caduta. Manca ancora il secondo tempo con i costituzionalisti per dare alla volontà politica un vestito giuridico".

Via libera finale entro fine legislatura? "Lavoro per ottenere questo obiettivo e il mio auspicio è quello che ci sia il più ampio consenso possibile. E' ovvio che se ci sono i due terzi dei voti in Parlamento si evita il referendum, ma a parte questo aspetto la cosa migliore sarebbe di avere anche l'apporto delle opposizioni per una riforma costituzionale che richiederebbe la maggioranza più ampia possibile in Parlamento".

Sull'ipotesi che verrà eletto il presidente della Repubblica o il premier, Casellati afferma: "Abbiamo diverse ipotesi, tutte aperte. Sia l'elezione del presidente della Repubblica sia del premier sono all'interno del perimetro della proposta, ma l'importante è che ci sia stabilità e coinvolgimento dei cittadini. Vediamo il punto di caduta a che cosa porterà. D'altronde i numeri parlano chiaro: 68 governi in 75 anni la dicono lunga sulla necessità di stabilità. Senza la quale ci sono anche conseguenze economiche per la mancanza di programmazione", conclude Casellati.