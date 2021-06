Bologna, Isabella Conti spaventa il Pd. Anche la destra vota per la renziana

Domenica 20 giugno si vota per le primarie del Pd a Bologna. I candidati forti sono due. Il primo, sostenuto dall'establishment Pd, è Matteo Lepore, l'assessore alla cultura. L'altro candidato, anzi candidata, è Isabella Conti, sindaca di San Lazzero di Savena ed esponente di Italia Viva. E la candidata renziana incassa l'appoggio anche di diversi cittadini ed elettori di destra, che vedono in lei il nome giusto per il ruolo di primo cittadino del capoluogo emiliano.

La renziana Isabella Conti apprezzata dal centrodestra per le primarie Pd di Bologna

"Domenica si vota. Se volete darmi la possibilità di diventare la vostra sindaca e di fare insieme un lavoro meraviglioso, io sono qui a vostra disposizione. Ho cercato in questa campagna di darvi un'idea di citta' che ho in mente, c'e' un progetto, programma depositato, ci ho messo tutto il cuore, tutta l'anima", ha scritto su Facebook Isabella Conti alla vigilia del voto.

Primarie Pd, l'asse giallorosso teme la beffa

E ora l'asse giallorosso teme la beffa. "Tant’è che alle primarie del Pd di domani, che sono aperte e quindi basta sottoscrivere un documento che impegna gli elettori a “votare Pd”, andranno anche molti elettori di centrodestra, scrive il Fatto Quotidiano. Molti esponenti del centrodestra hanno fatto sapere di stimarla, tra cui Fabio Battistini, imprenditore che potrebbe essere il candidato della coalizione Fi-Lega-FdI. “Se Conti perde potrebbe fare il capo della mia lista” ha detto Battistini.

Anche altri ex candidati nella lista di Lucia Borgonzoni fanno sapere di apprezzare Isabella Conti, che potrebbe così creare una spaccatura all'interno dell'asse giallorossa proprio in quella Bologna a tradizione Pd. L'ex fortino rosso, già espugnato nel recente passato, unisce renziani e centrodestra. E rischia di dividere la sinistra.