Privatizzazioni, FI accelera. "Ridurre il debito, non tappare i buchi"

Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, intervistato da Affaritaliani.it, rilancia la battaglia del partito del vicepremier Antonio Tajani per le privatizzazioni

"Le privatizzazioni devono essere volte a una maggiore efficienza a favore del Paese e a un vantaggio per l'economia italiana". Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, intervistato da Affaritaliani.it, rilancia la battaglia del partito del vicepremier Antonio Tajani per le privatizzazioni. "Le privatizzazioni servono per investimenti duraturi e strutturali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'abbattimento del debito pubblico. Quei proventi non vanno utilizzati per situazioni momentanee e per tappare buchi".

"Serve un tavolo di maggioranza, in tempi rapidi, che dia il via al tema privatizzazioni sul principio del quale c'è un sostanziale accordo nella maggioranza". Quanti soldi potrebbe raccogliere lo Stato? "I conti li fa il ministero dell'Economia e delle Finanze su ogni singolo dossier. E' chiaro che non si può coprire tutto il debito pubblico, ma riteniamo che si possa ottenere una raccolta interessante per contribuire ad abbatterlo".

Forza Italia a quali aziende pensa? Eni, Enel, Poste, Ferrovie... "Non spetta a me dirlo, sono quelle che leggiamo ogni giorno anche sui giornali".

Privatizzazione anche dei porti? "Non intendiamo certo le infrastrutture, parliamo del campo dei servizi che possono essere dati in concessione ad aziende private che tutelino in modo adeguato l'interesse pubblico. D'altronde, abbiamo appena festeggiato i 50 anni dell'aeroporto di Fiumicino che è in concessione, ma ribadiamo che intendiamo la gestione del servizio e non la struttura. I porti intesi come infrastrutture sono demaniali e appartengono allo Stato, non si possono vendere, Ma i servizi sono un'altra cosa e si possono dare in concessione ai privati per arrivare a un miglioramento dei servizi per i cittadini. Forza Italia ritiene che sia una strada da perseguire", conclude Barelli.