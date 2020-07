Prodi apre al "nemico" Berlusconi al governo: "La vecchiaia porta saggezza"

Romano Prodi tende la mano al suo storico "nemico". "Berlusconi in maggioranza? Certo che non è un tabù. Come ho già detto di Berlusconi, la vecchiaia porta saggezza". E poi, aggiunge, il problema è che la maggioranza deve avere una base solida per prendere decisioni. Può succedere - si legge su Repubblica - qualche cambiamento nella maggioranza, non mi sorprenderebbe, perchè quello del Mes è un tema di importanza radicale ed è su questi temi che si cambiano le alleanze. Sarebbe un cambiamento sul contenuto, per una volta".

Sul Mes Romano Prodi non ha dubbi."Il tira e molla nel governo sul Mes non lo capisco proprio, sembra che i problemi che non abbiamo ce li andiamo a cercare. Il Mes va preso, perché sono soldi per la sanità di cui abbiamo bisogno. E' una scommessa in cui non si perde nulla è una scommessa da fare. Noi abbiamo salvato l’Europa » scandisce Prodi. E non si può perdere il treno europeo proprio ora che dopo decenni di austerità anche la filosofia europea è cambiata. Lo dimostra il viaggio in Spagna di Giuseppe Conte, e l’alleanza tra Italia e Spagna, cui si è unita per la prima volta anche la Francia, al punto che anche la Cancelliera Merkel ha capito che «da sola nemmeno la grande Germania può farcela".