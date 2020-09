Puglia,Emiliano: "Vorrei fare chiacchiera con Dibba.Suoi giudizi mi feriscono"

Puglia, Emiliano: "Di Battista forza della natura, energia da incanalare"

"Di Battista è una forza della natura, mi piacerebbe che quella energia fosse incanalata in maniera corretta". Così il governatore pugliese Michele Emiliano ai microfoni di Radio24 commentando la campagna

COMUNALI, AD ANDRIA BALLOTTAGGIO CENTROSINISTRA-5 STELLE Nella popolosa Andria (poco più di 100 mila abitanti) tra 15 giorni i cittadini sceglieranno tra Giovanna Bruno, avvocato, sostenuta da Pd e tre liste civiche di centrosinistra, che al primo turno ha ottenuto il 38,10% dei consensi, e Michele Coratella, anche lui avvocato, candidato del Movimento 5 stelle e di una lista civica che ha affiancato i pentastellati, che ha riportato il 20,74%. Quest'ultimo ha sopravanzato di meno di 200 voti Antonio Scamarcio, giunto terzo con il 20,41%. Era il candidato voluto fortemente dalla Lega e dal sindaco uscente Nicola Giorgino, passato alla corte dei salviniani.

elettorale portata avanti dall'esponente grillino contro di lui negli ultimi giorni prima del voto. "Mi piacerebbe che facesse una chiacchierata con me e rivedesse i suoi giudizi morali che qualche volta mi hanno fatto male", ha aggiunto Emiliano, ricordando di "aver dedicato la vita alla Repubblica". Un ennesimo tentativo da parte del presidente riconfermato di creare un'alleanza stabile con i 5 Stelle e di riprodurre l'esperimento in un laboratorio locale dell'intesa su scala nazionale fra M5s e Pd.

"I Cinque Stelle in Puglia sono fortissimi - ha continuato l'ex magistrato spiegando la strategia elettorale dei pentastellati- la loro idea non era fuori senso ma hanno sbagliato perché ci sono anche i simboli che contano". Secondo Emiliano, il M5s poteva correre al suo fianco, visto che gli alleati lo hanno già accusato "di protogrillismo". Il Movimento Cinque Stelle per il presidente dem non è finito: "se si danno una calmata e capiscono che è normale avere alti e bassi e che un contenitore può avere anche persone sbagliate", possono andare avanti e crescere anche perché "ci sono dei grandi valori che che non posso esser buttati via".

Coronavirus, Emiliano: "La Puglia ha salvato il Sud con l'ordinanza quarantena"

Quanto alla gestione del coronavirus "non è stata così semplice come la raccontano: con la chiusura della Lombardia, che è una Puglia bis visti i tanti pugliesi che ci vivono, qui sono arrivati centinaia di migliaia di pugliesi e abbiamo inventato l'ordinanza della quarantena con cui abbiamo registrato 200 focolai che avrebbero incendiato la Regione. Abbiamo salvato il Sud perché allora no saremmo riusciti a fare tamponi". Ha spiegato Michele Emiliano commentando l'elezione in Consiglio regionale Pierluigi Lopalco, l'epimediologo a capo della task force regionale, che ha ottenuto oltre 150mila preferenze. "Sarà il nuovo assessore alla Sanità", ha aggiunto Emiliano, definendo il suo "un successo straordinario".

Mes, Emiliano: Assolutamente da prendere, non è perdita sovranità

E sui fondi del Mes? "Assolutamente" da prendere, ha detto il governatore pugliese. "Se ti danno dei soldi con tassi bassi e ti chiedono solo di porter sorvegliare i libri contabili, non mi sembra che si possa dire che è una perdita di sovranità: è ovvio che chi ti sostiene voglia controllarti. Non vedo tutta questa lesione di sovranità", ha ribadito, aggiungendo che "dopo il lockdown tutti i sovranismi sono finti perché abbiamo capito che, come nel film 'Avatar', dipendiamo tutti uno dall'altro".