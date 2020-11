"Puglia, il M5S resti minoranza. E Crimi non bypassi Rousseau"

"Domani il Consiglio Regionale Pugliese si riunisce per la prima volta e procederà alla nomina della Presidente Loredana Capone (a cui vanno già da ora i miei cordiali e sinceri auguri di buon lavoro), e dei Vicepresidenti. A quanto pare - spiega ad Affaritaliani.it il senatore pentastellato Gianmauro Dell'Olio - la nomina di un esponente del M5S come vicepresidente, in quota alla maggioranza, viene presa dalla stampa come le …pubblicazioni di nozze che fanno gli sposi prima del matrimonio.

Per quanto mi riguarda questa è una “liberalità” della giunta Emiliano, che ha deciso di “rinunciare” a una propria – legittima – posizione, un segno di “buona fede” verso il M5S. Ma non una accettazione da parte del M5S di entrare in giunta. So che si sta lavorando sui temi, ma questo non significa automaticamente che si entrerà in giunta.

Il voto su Rousseau, che sancirà o meno la decisione di ingresso in giunta, è allo stato delle cose confermato: non voglio credere che questo voto sia inutile e ritengo improbabile (non impossibile) che il capo politico decida di bypassare in questo modo la comunità pugliese.

Di fatto personalmente continuo ad augurarmi che il M5S resti in minoranza (e non all’opposizione – le parole hanno un loro senso) ma che in maniera responsabile lavori sui temi con la maggioranza per portare a casa quanta più parte del programma del M5S stesso, ma anche delle altre forze politiche, con il contributo di quella dialettica che dovrebbe sempre permeare l’attività politica, perché il fine ultimo di un consigliere, municipale, comunale, regionale o parlamentare, è quello di migliorare la vita dei cittadini, indipendentemente dalla forza politica per cui essi votano", conclude il portavoce del M5S a Palazzo Madama.