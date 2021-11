Quirinale, alla fine sarà Mattarella bis. Solo così tutti d'accordo

Quirinale, Mattarella esclude il bis? Allora Re Giorgio ha fatto un colpo di Stato...

Oggi viene data per archiviata la rielezione di Sergio Mattarella. Alcuni pare gli attribuiscono persino di aver detto che la sua rielezione sarebbe addirittura incostituzionale. A questo punto si dovrebbe dire che Re Giorgio ha fatto il colpo di Stato per essere rieletto. Re Giorgio meritava l’ impeachment ma non per la sua rielezione. È una storia vecchia. Torniamo al punto .

La Costituzione non prevede il limite di un mandato e nessuno lo ha in seguito inserito. La questione quindi sotto il profilo giuridico non esiste.

Non esiste neppure che ci si candidi a diventare Presidente della Repubblica. Il Presidente viene eletto sulla base dei rapporti di forza presenti in Parlamento e poiché in questo Parlamento a parte votare tutti per quello che il governo fa, per tutto il resto regna l’anarchia i parlamentari col voto segreto andranno avanti fino all’esaurimento e alla fine dovranno trovare un minimo di accordo e non lo potranno trovare che su Mattarella. La situazione politica è bloccata: il Re non si tocca e… la Regina.