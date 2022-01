Quirinale, Draghi? Mr M'illumino d'incenso

Quirinale/ A carte scoperte: sintesi

Letta: Cercasi personalità d'alto profilo, non divisiva e che piaccia anche a noi. Eravamo per Mattarella. Visto il suo continuo e risoluto rifiuto, siamo per Draghi.

Salvini: Mi dessero almeno il Nobel per la pazienza...

Mattarella: più che continuare a ripetere "Non se ne parla!" e a far vedere gli scatoloni dello sgombero, cosa devo fare, per non farmi votare?

Draghi: io non sono un politico, conosco poco i vostri giochi e qualcuno sostiene che in Europa non mi vedono come italiano. Tant'è vero che, quando Berlusconi mi propose per la Presidenza della BCE, mossa per la quale non l'ho mai ringraziato, dissero che se fossi stato considerato italiano, i franco tedeschi non mi avrebbero accettato. Ma tu, Mattarella, italiano che conosce gli italiani e la politica italiana, l'hai fatta troppo facile a dirmi "Dai, accetta, va' tranquillo... ti fai un annetto da Presidente del Consiglio e poi... voli sul Colle!"

Conclusione: l'eccesso d'incenso per Mr M'illumino d'incenso, gli ha annebbiato la vista. Forse così si spiega anche la svista nell'ultimo dpcm che vieta a un non vaccinato (e va bene...la guerra!) ma anche a un vaccinato non in regola col green paz, di mangiare un panino, seduto da solo, al ghiaccio dell'esterno di una pizzeria o ristorante, come narrato da un collega, per fortuna in regola col super green paz, mezzo assiderato a mangiare tra la neve del monte Subasio, essendo il ristorante stracolmo all'interno, di affamati mascherati. Vista annebbiata (o svista) ma non al punto da nascondergli il bidone: un annetto e basta resta la vera prospettiva, prevista da Mattarella? E poi, chi dovrebbe passare alla Storia, anche per aver detto "Tanto chi c'è, c'è come capo del governo, tanto la nave Italia ora va da sola..."? Allora, qual è il problema?

La prospettiva migliore per il "Chi c'è... c'è...", dopo i casini continuati a combinare nell'annetto, spingerebbero, come già scritto, verso la soluzione... Schettino.