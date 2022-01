Quirinale, Pd: "Passi avanti sull'ipotesi super partes"

Quirinale, "il Pd con il suo segretario Letta lavora in ogni ambito per appianare increspature e divergenze e stimolare il dialogo"



"Non facciamo nomi. Essi sono il frutto del lavoro di confronto tra i leader. Ciò che conta per noi è che si stiano facendo passi avanti su ipotesi super partes". Lo afferma ad Affaritaliani.it Enrico Borghi, responsabile Sicurezza della segreteria del Partito Democratico, parlando dell'elezione del presidente della Repubblica.



"Si sta dimostrando quel che dicevamo dall'inizio: in un Parlamento così frammentato nessuno ha i numeri. Ora il Pd con il suo segretario Letta lavora in ogni ambito per appianare increspature e divergenze e stimolare il dialogo. Anche oggi la scheda bianca è, appunto, un segnale di dialogo. Quanto al PD, siamo fiduciosi che si stia lavorando compattamente e senza divisioni, a partire dai nostri ministri, su una linea votata all'unanimità in Direzione", conclude Borghi.



