"Quota 100 e reddito di esistenza? Un disastro". L'affondo dei renziani

Via quota 100 e niente reddito di esistenza come proposto da Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle. I renziani di Italia Viva lanciano un nuovo affondo. "Un Paese nell’emergenza deve scegliere le sue priorità. Considerato che dovremo chiedere in prestito agli investitori internazionali decine e decine di miliardi per l’emergenza (perché sono debito pubblico sia i 25 miliardi di euro già spesi sia i prossimi, molti di più, che serviranno) se li useremo per gli investimenti e rilanciare l’Italia li avremo ad un tasso ragionevole, se li chiederemo per confermare quota 100 o il reddito di esistenza proposto dal leader del Movimento Cinque Stelle sarà un disastro". Lo afferma ad Affaritaliani.it il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato.