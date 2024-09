Rai, l'ad della Roberto Sergio a Palazzo Chigi vede Meloni: disponibile al ticket con il direttore generale Rossi

L'ad della Rai Roberto Sergio a P.Chigi, ha visto Meloni

Cda Rai, si stringe. L'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni poco prima dell'arrivo dell'ex premier Mario Draghi.

A quanto apprende l’Ansa da fonti parlamentari, Sergio avrebbe espresso alla premier la disponibilità a proseguire la sua attività in Rai alla fine del mandato in un altro ruolo, in collaborazione con il nuovo amministratore delegato, che potrebbe essere quello di direttore generale.

L'intento della maggioranza, come emerso anche dalla nota congiunta dei leader del centrodestra di ieri, è quello di procedere rapidamente con il rinnovo dei vertici.

Il voto per i consiglieri in Parlamento dovrebbe tenersi il 26 settembre, in concomitanza con l'indicazione da parte del Mef di amministratore delegato e presidente, pur con l'incognita del raggiungimento del quorum necessario per la sua entrata in carica in commissione di Vigilanza.

Il nome in pole position per il ruolo di amministratore delegato resta quello dell'attuale direttore generale Giampaolo Rossi, che potrebbe lasciare il proprio incarico a Sergio in quella staffetta di cui si è più volte parlato nei mesi scorsi.

Resta da capire come si muoverà la Lega, che ha sempre rivendicato la scelta del direttore generale, ma che, comunque, non ha mai posto un veto sul nome di Sergio.