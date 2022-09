Gas razionato: 17 gradi in casa e 12 ore senza luce nelle case

Razionamento energetico: gas e luce, anche rischio black out



Rischio razionamento di gas e luce il prossimo inverno. Stando allo scenario peggiore del piano Ue, potremmo avere massimo 17 gradi in casa e la luce solo 12 ore al giorno.

Mentre Italia e Unione europea preparano un piano di razionamento energetico in vista del periodo autunno-inverno per far fronte alle conseguenze della guerra Ucraina e le conseguenti tensioni con Mosca, l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) chiede di "scongiurare il rischio black out della rete TLC italiana".