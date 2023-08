Rdc, Calderone accusa le opposizioni: “C’è chi soffia sul fuoco del disagio”

Reddito di cittadinanza, la ministra del Lavoro Calderone in Aula: "Lavoriamo per superarlo"

Nuovo scontro tra maggioranza e opposizione sul Reddito di cittadinanza dopo lo stop dell’Inps all’assegno. In question time la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha rivendicato il taglio affermando che il governo sta portando avanti un “lavoro serio e complesso per superare il reddito di cittadinanza". La ministra ha assicurato che “questo governo, attraverso l'incentivo al lavoro e al sostegno ai concittadini più fragili, impiega ogni ora del suo tempo per contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno soffia cercando di costruire un dissenso".

Per la Calderone "sulla scorta di informazioni non abbiamo ricevuto dal ministero dell'interno, al momento, nessuna indicazioni dalla rete delle prefetture. Nel 2023, sono state 39 le iniziative di cui 3 dal 28 luglio ad oggi che nel complesso non hanno destato particolari turbative. Anche il presidio a Napoli ha visto la partecipazione di 30 persone".

Rdc: Conte, governo unico responsabile di disastro sociale

"C'è rabbia, confusione sociale: state lasciando assistenti sociali, Comuni da soli e siete gli unici responsabili. State spaccando consapevolmente il Paese: avete illuso queste persone di rimpiazzare il reddito con corsi di formazione, li avete insultati chiamandoli divanisti ma dopo 8 mesi" non avete fatto nulla su questo: "abbiamo scoperto che chi non vuole lavorare è questo governo, chi non vuol fare nulla siete voi, i divanisti siete voi". Lo ha detto il leader di M5s, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in replica alla ministra Calderone al question time sul reddito.

Rdc: Conte, governo fermi scempio e chieda scusa a italiani

"Ripensateci, convocate un Cdm, fermate questo scempio. Mandate un nuovo sms e chiedete scusa", ha inferito Conte.

