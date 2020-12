Recovery, fumata nera: salta il Cdm. Renzi: "Rottura con Conte? Temo di sì"

Recovery: scontro nel governo, salta riunione Cdm

Il Consiglio dei ministri sul 'Recovery plan' avrebbe dovuto tenersi alle ore 15. Ma lo stallo in corso sul tema della 'governance' ha causato l'ennesimo rinvio. Il muro contro muro con Italia viva contraria - questa la tesi di Renzi - a "dare pieni poteri a Conte" ha provocato una nuova contrapposizione nell'esecutivo. E la riunione del pre-Consiglio dei ministri di ieri e' la fotografia di una situazione di 'impasse'. Italia viva ritiene che la struttura ideata a palazzo Chigi che vede il coinvolgimento del Mef e del Mise e una cabina di regia supportata da sei manager sia una sorta di commissariamento dei ministri. E che non ci sia neanche un inquadramento giuridico.

Governo, Renzi: "Rottura? Spero no ma temo di sì"

Sulle determinazioni contenute nel decreto sul Recovery fund ci può essere la rottura di Iv con il governo Conte? "spero proprio di no ma temo di sì, perchè insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force, la seduta del Parlamento con una diretta Facebook e che, addirittura, pretende di sostituire i Servizi segreti con una fondazione privata voluta dal premier, è una follia. Noi abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli i pieni poteri, ma non è che i pieni poteri li diamo a Conte". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo RENZI, al Tg2 Rai.

Recovery: Renzi, no a tavolo se 209 mld a consulenti

"Molte cose non funzionano ma vogliamo dare una mano al governo, siamo pronti a fare la nostra parte, pero' non ci siederemo mai a un tavolo nel quale la torta da duecento miliardi e' pensata per i consulenti romani e non per i cittadini italiani". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, intervistato al Tg2.

Mes: Renzi, soldi a sanita' non a amici degli amici

"Io voglio che ci siano i soldi del Mes per la sanita', piu' soldi alla sanita' sul Mes, meno soldi ai consulenti e agli amici degli amici". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, intervistato al Tg2.

UE, BELLANOVA: 'MISERABILE DIRE CHE CERCO VISIBILITA' DENTRO TASK FORCE'

"A chi dice che in questo momento il tema è la contrattazione di un mio eventuale ingresso nella cabina di regia o di visibilità di Italia Viva, rispondo che sono dichiarazioni di miserabili. Non si possono privatizzare le istituzioni, non si può dire che i ministri sono i migliori del mondo e poi sostituire le funzioni politiche": lo ha affermato la ministra delle Politiche agricole e parlamentare di Iv, Teresa BELLANOVA, ospite dell''Aria che tira' su La7.

RECOVERY, BELLANOVA: NON SI PUO' AFFIDARE AGLI AMICI

"Ho detto che avevo bisogno di un documento da valutare con la mia formazione politica, il documento'' relativo al Recovery Plan ''è arrivato ieri notte alle 2. Non si può pensare di affidare 209 miliardi ad un gruppo di amici, dell'uso di quelle risorse deve rispondere la politica insieme alla Pa".

GOVERNO, BELLANOVA: 'DECISIONI NOTTURNE DI CONTE NON CI PIACCIONO'

"Questo non è un merito corretto ed è quello che noi contestiamo dall'inizio, questa gestione del consiglio dei ministri in notturna. Ci sono dei momenti nei quali si possono convocare le riunioni, farle nei momenti simbolici, non possiamo parlare per simboli ma di cose concrete". Lo ha affermato la ministra delle Politiche agricole e parlamentare di Iv, Teresa BELLANOVA, ospite dell''Aria che tira' su La7.

UE, BELLANOVA: 'MIO INGRESSO IN TASK FORCENON E' SOLUZIONE'

"Il mio ingresso nellacabina di regia? Non è questa la soluzione. Ci deve essere un approccioequilibrato e meno misogino, bisogna discutere della presenza delledonne che è deficitaria. E' questo il tema che ho consegnato alpresidente del Consiglio. Voglio una battaglia politica dove le donnenon vengono valutate per le loro competenze e vengono sostituite dagliuomini''. Lo ha affermato la ministra delle Politiche agricole eparlamentare di Iv, Teresa Bellanova, ospite dell''Aria che tira' su La7.