Regionali: Centrodestra, telenovela infinita. E sarebbe l'alternativa a Conte?

Incredibile ma vero. Il Centrodestra che non va agli Stati Generali del premier Giuseppe Conte e che, a parole, dice di rappresentare l'alternativa a questo governo è totalmente incapace di chiudere l'accordo sulle elezioni regionali di settembre. Prima il vertice lunedì nel tardo pomeriggio, poi il lavoro degli sherpa martedì, poi il nuovo vertice mercoledì, poi ancora giovedì all'ora di pranzo. Il risultato? Ennesimo stallo. Ennesima fumata nera. Una telenovela tragicomica, che va avanti da ottobre (!), che non fa altro che rafforzare l'esecutivo, non certo per meriti propri quanto per palese incapacità degli avversari politici di rappresentare una credibile alternativa unita e coesa.



Al termine del terzo, inutile, summit fonti della Lega fanno sapere che "il Centrodestra è al lavoro sulle controproposte economiche da formulare al governo, oltre che sulle Regionali e sulle Amministrative nelle città che andranno al voto in autunno: ci sono significativi passi in avanti per individuare la squadra migliore per vincere. Nelle prossime ore continueranno i contatti tra i leader". Buonanotte. I "significativi passi in avanti" c'erano già lunedì sera ma non sono stati in grado di chiudere l'accordo.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, sulla Puglia ormai l'intesa di massima c'è sull'eurodeputato di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto. Accordo più o meno trovato anche sulle Marche, con Francesco Acquaroli sempre di FdI, e sulla Toscana con la leghista Susanna Ceccardi. A bloccare tutto è la Campania, dove Forza Italia insiste su Stefano Caldoro ma, in particolare il Carroccio, vuole un altro nome. All'ennesimo vertice incocludente erano presenti, oltre a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, i vice segretari della Lega Andrea Crippa e Giancarlo Giorgetti; per FdI, il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa; e, per FI, la vice capogruppo a Palazzo Madama, Licia Ronzulli.



“Non c’è niente di chiuso, lavoriamo con serenità per garantire l’unità della coalizione e il cambiamento. Non è una questione di nomi ma di squadra: vale per tutte le regioni interessate”, afferma il leader della Lega Matteo Salvini. Buonanotte.



"Sulle candidature alle regionali siamo in dirittura di arrivo. Il vertice è aggiornato nel pomeriggio, probabilmente telefonicamente", chiarisce la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, usando più o meno le stesse parole di mercoledì sera. Buonanotte.



Sulle candidature per le Regionali "siamo un una fase molto avanzata. Forse ci sentiremo solo al telefono per definire". aggiunge Antonio Tajani dopo il lungo vertice del Centrodestra di stamani in cui, spiega, si è parlato anche del fatto che "l'Italia ha bisogno di un forte shock economico, di una strategia, di una politica industriale". Buonanotte.



Insomma, sul Centrodestra è notte fonda....