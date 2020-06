Regionali, il Centrodestra cerca l'intesa. Meloni: "Sono molto ottimista"

"Siamo a buon punto, sono molto ottimista sul fatto che avremo i nomi a breve". Lo dice Giorgia Meloni, lasciando il vertice del centrodestra che dovrà decidere le candidature per le elezioni regionali, a partire da Campania e Puglia. La leader di Fdi ha fatto sapere che il vertice è stato sospeso "per permettere ai senatori di presiedere all'audizione in Senato del ministro Speranza". "Ci rivediamo nelle prossime ore".

Fonti della Lega parlano di "clima sereno e dialogante nel vertice di centrodestra. Il leader della coalizione Matteo Salvini ha lavorato per trovare una sintesi anche a proposito degli stati generali, con una soluzione finale che ha accontentato tutti i partiti tanto da essere confermata a vertice ancora in corso. A proposito delle regionali, la Lega “ha fatto proposte equilibrate e di buonsenso” con l’obiettivo di vincere e di interpretare la voglia di cambiamento. La riunione non è proseguita perché Salvini si è recato a Palazzo Madama, ma i partiti si riaggiornaranno presto", concludono le fonti del Carroccio.



Stando a quanto si apprende da fonti della coalizione, le posizioni pero' sarebbe rimaste le stesse, in particolare riguardo al nodo Campania e Puglia. Da un lato, c'e' il muro di FdI e FI attorno ai rispettivi candidati - Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania - dall'altra permarrebbero le perplessita' leghiste sui due candidati. In particolare FdI non vuole cedere sui nomi dei suoi candidati dal momento che, pur essendo il secondo partito della coalizione, e' quello meno rappresentato nei governi regionali.