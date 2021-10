Renzi e Berlusconi,alleanza in Sicilia e poi alle Politiche. Dell'Utri regista

"Preferisco una destra guidata da Berlusconi che una dalla Meloni, che e' antieuropeista e sovranista". Lo ha detto Matteo Renzi durante la presentazione di "Controcorrente" a Nuoro "Alejandro Agag porto' Berlusconi dentro al Ppe: ho sperato che qualcuno facesse qualcosa di simile con Salvini, non e' avvenuto al momento. La Meloni invece e' alleata della destra piu' dura, in Europa sta con i polacchi che sono contro gli interessi italiani".

Dell'Utri lavora all'alleanza tra Renzi e Berlusconi

Prove di flirt tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Anzi, per il Fatto Quotidiano ci sarebbe ben più di un flirt. Ci sarebbe una vera e propria alleanza da sperimentare prima alle elezioni regionali in Sicilia, poi alle amministrative 2022 e infine magari persino alle politiche del 2023, nella ricreazione di un "grande centro". Alla regia ci sarebbe nientemeno che Marcello Dell'Utri. Sarebbe stato lui a favorire la cena di metà ottobre a Firenze tra Renzi e Gianfranco Miccichè.

Dell’Utri e Miccichè vorrebbero costruire il cosiddetto “laboratorio Sicilia”. Spiega il Fatto: "Un patto con Renzi, siglato nella stellata Enoteca Pinchiorri di Firenze, per far confluire sull ’isola Italia Viva e Forza Italia e costruire un grande centro moderato da sperimentare prima in Sicilia e poi alle elezioni politiche del 2023. L’alleanza inizierà con una collaborazione dei gruppi all’Ars – si chiamerà “Italia Viva-Futura Sicilia azzurra ” – e poi diventerà stabile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: prima le Comunali di Palermo in primavera e poi le Regionali in autunno