Elezioni, Renzi si è ridotto a stare sotto il pariolino Calenda

Elezioni politiche 2022, Renzi, l'uomo che si è ridotto a stare sotto il pariolino Calenda

Come si sia ridotto Matteo Renzi è esemplificato da un video che il senatore toscano ha pubblicato su Instagram. Nel video si vede Renzi passare la palla ad un suo compagno per fare goal con la didascalia “Anche in politica servono gli assist”. Insomma, questo video dimostra la prova provata che Renzi e Italia Viva non solo sono alla frutta, ma se la fanno letteralmente sotto dalla paura di non riuscire a superare la soglia del 3% e quindi di tornarsene mestamente a casa. Questa è la fine ingloriosa che ha fatto “l’uomo (che insieme a Benigni) sussurrava ad Obama”.

L’uomo che nel 2014 aveva portato al 40% alle europee il Partito democratico di cui era segretario ora è costretto al bacio della pantofola di Carlone Calenda, sbeffeggiato come il Churchill dei Parioli, che faceva il ministro quando lui era il premier. Insomma Calenda ha fatto barba e capelli, come si suol dire, al suo ex capo. Una vergogna per il senatore che quando Calenda sembrava aver chiuso con il Pd aveva ormai mestamente ritirato fuori la bici con cui consegnava giornali per la ditta del babbo.

Altro che magnate pantagruelica alla Casa Bianca con Obama e viaggetti intercontinentali con aerei strafichi. Ora è già tanto se va in monopattino a Rignano. E quindi le dinamiche del famoso Terzo Polo sono state finalmente svelate. Carlo Primo Calenda comanda e Renzi gli bacia sottomesso amorevolmente le terga. A breve si attende il bacio anche degli altri peones di Italia Viva, tra cui un grande perdente di successo come Lucianone Nobili (fattela la barba no?) che era già stato visto depresso girare per Spinaceto in motoretta, come Nanni Moretti, in Caro diario.

Ma ora la notizia che il Terzo Pol(l)o si farà l’ha ringalluzzito più della sua maggica Roma ed ha ricominciato ad ammorbare i talk show, sputazzando al vento oltretutto senza mascherina. Renzi, l'uomo che sussurrava a Obama ridotto