Riecco Nicola Latorre, al vertice di Aid. Poltrona d lusso per l'ex dalemiano

Riecco Nicola Latorre. L'ex presidente della commissione Difesa del Senato ha ottenuto la prestigiosa nomina alla guida dell'Agenzia Industrie Difesa (Aid), l'ente che gestisce gli stabilimenti industriali del Ministero della Difesa, nato con l'obiettivo di diffondere la cultura aziendale nel mondo produttivo militare.

Latorre, ex dalemiano che poi ha rotto con Baffino, prende il posto di Gian Carlo Anselmino che era in carica dal 2014. La nomina è stata deliberata dal consiglio dei Ministri del 5 ottobre, su proposta del ministro Lorenzo Guerini.

Tra le unità produttive dell'Aid, si legge su http://www.osservatoriooggi.it/, c'è anche lo stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze che dal mese di marzo, nei primi giorni dell'emergenza sanitaria causata dal Covid 19, ha avviato la produzione di gel disinfettante. L'Aid si è anche occupata di produzione di mascherine nello stabilimento “Le Spolette” di Torre Annunziata ed ha inviato 25 tecnici specializzati della Difesa presso la Siare di Bologna per la produzione di ventilatori.

L'Agenzia Industrie Difesa, istituita nel 1999 è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità industriali del Ministero della Difesa (decreto legislativo 300/99). L'AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'Economica Gestione gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività.

La Direzione generale, con sede a Roma, ha il compito di assicurare una gestione coordinata ed unitaria delle unità produttive conferite. Lo staff della Direzione proviene in gran parte dal mondo industriale per contribuire ad operare il cambiamento della “cultura” in senso “aziendale”.

La ricerca dell'Economica Gestione passa attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa, ma, soprattutto, attraverso la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Elementi chiave della strategia: rafforzare il ruolo di fornitore privilegiato del Ministero della Difesa;creare sbocchi sul mercato concorrenziale con la produzione attuale o anche di nuova concezione, avvalendosi degli alti standard di qualità, frutto dello stretto rapporto con la Difesa.

AID opera con logiche di mercato anche verso il suo cliente tradizionale. Secondo la convenzione triennale stipulata tra il Ministro ed il Direttore generale, la Difesa, per soddisfare le sue esigenze di forniture, interpella con priorità l'Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di mercato, e con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate.

Innovando le logiche della pubblica amministrazione tradizionale, il campo di azione si estende ad iniziative e collaborazioni con realtà industriali e commerciali di natura privata, fino a poter considerare l'eventuale trasformazione di unità produttive in società per azioni di tipo misto pubblico – privato.

L'Agenzia opera con una organizzazione semplice che mira all'efficienza e al risultato. Le unità operative sono coordinate dalla Direzione generale dotata delle funzioni essenziali di gestione, con il Direttore generale quale organo di vertice, coadiuvato dal Comitato Direttivo.