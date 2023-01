Riforme, no del Pd al presidenzialismo. I Dem: "Sfiducia costruttiva"

Il Pd ha chiesto di "mettere mano a quel monocameralismo di fatto che si e' venuto a creare con il taglio al numero dei parlamentari"

Sfiducia costruttiva, riforma della legge elettorale e correzione del monocameralismo di fatto che si e' venuto a creare con il taglio dei parlamentari. Sono queste le proposte che il Partito Democratico ha portato all'incontro con la ministra Elisabetta Caselati, nell'ambito dei colloqui che la ministra sta tenendo con le forze parlamentari. Casellati, riferisce chi ha partecipato all'incontro, ha illustrato solo le proposte riguardanti l'elezione diretta del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio. Proposte che i dem respingono i quanto non risolverebero il problema della stabilita' istituzionale e di governo. Anzi, spiegano i partecipanti all'incontro, acuirebbe proprio quei problemi che si propone di risolvere. "Chiediamo invece di ribaltare completamente il metodo", aggiungono fonti parlamentari del Pd, "partendo dall'analisi delle difficolta' della nostra democrazia. se si parte dall'elezione direzza di premier e presidente del consiglio, non si procede nella maniera piu' costruttiva".



Per quello che riguarda la legge elettorale,l'orientamento dei dem e' quello di procedere verso un sistema "piu' vicino a quello tedesco, con la reale possibilita' dei cittadini di incidere sui candidati". Oltre a questo e' stato chiesto di "mettere mano a quel monocameralismo di fatto che si e' venuto a creare con il taglio al numero dei parlamentari" e che fa della seconda lettura dei testi di legge "nient'altro che una ratifica. I provvedimenit vengono approvai ora in una Camera ora in un'altra, ma quando arrivano nell'altro ramo del parlamento non c'e' una vera seconda lettura, ma una sorta di ratifica". Infine i dem hanno chiesto se il governo aprira' un tavolo sulle autonomie, senza ricevere risposta: "La ministra ci ha detto che non quel dossir non e' di sua competenza".