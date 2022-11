Rigassificatore, il sindaco di Piombino contro la Meloni: ricorso al Tar

Rigassificatore, il Comune di Piombino fa ricorso al Tar

Piombino alla canna del gas. Nemmeno il governo a trazione Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni premier ha convinto il sindaco della cittadina toscana a deporre l’ascia di guerra sul rigassificatore a largo delle coste. Il Comune, infatti, ha conferito l’incarico all'avvocato Michele Greco che, insieme alla squadra di tecnici che ha seguito il procedimento della Conferenza dei servizi, si occuperà del ricorso al Tar del Lazio contro la decisione di collocare il rigassificatore nel porto di Piombino.

"Coerentemente con quanto annunciato - dichiara il sindaco Francesco Ferrari - e con i grandi sforzi e la determinazione di tutta la città, la prossima settimana l’avvocato Greco depositerà il ricorso. È un lavoro estremamente impegnativo e complesso che mette insieme tutte le numerose e forti motivazioni tecniche presentate dal Comune e che si fonda sulle evidenti violazioni di legge che hanno viziato il procedimento amministrativo. Siamo convinti un soggetto terzo, la magistratura, saprà valutare adeguatamente e oggettivamente la vicenda. La squadra che abbiamo scelto sta lavorando per individuare le migliori strategie processuali che ci porteranno in tempi più rapidi possibili a una positiva risoluzione del processo".

Fazzolari: "Rigassificatore a Piombino si farà"

"Il rigassificatore a Piombino sarà messo, anche perché in tempi bevi non ci sono alternative", ha afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanbattista Fazzolari, chiudendo la porta in faccia al sindaco di FdI. Intanto Snam ha ricordato di aver ottenuto le autorizzazioni all’installazione delle navi rigassificatrici a Piombino e Ravenna. Sul fronte dell'attività legata al biometano, si spiega, è stata completata recentemente l’acquisizione di 9 nuovi impianti che amplia il portafoglio ad una capacità totale di 32 MW tra impianti operativi e in fase di realizzazione.