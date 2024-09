Manovra, Lega: "Contributo da banche e assicurazioni Concordato. E' l'intenzione del governo" 

"L’importante è stabilire un ragionamento comune con il settore bancario e assicurativo"



"Su questa ipotesi si sta lavorando a delle soluzioni nel rispetto dell’interesse generale. Sì a un contributo per continuare ad aiutare le famiglie e le piccole imprese, purché sia concordato. L’importante è stabilire un ragionamento comune con il settore bancario e assicurativo, ed è questa l’intenzione del governo". Con queste parole il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la Lega sia favorevole a un "contributo" da parte di banche, assicurazioni e multiutility dell'energia in Legge di Bilancio per sostenere gli aiuti a imprese e famiglie nel 2025.