Rosato: "Due anni di parole al vento". Autostrade, affondo dei renziani

"Il Paese rischia sul caso Autostrade". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il governo sia a rischio sul caso Autostrade. "Facciamo pagare i danni, salati, ma difendiamo l’occupazione e rilanciamo gli investimenti. Le drammatiche code in Liguria di queste ore sono il frutto di due anni di parole al vento invece che di azioni concrete", conclude l'esponente dei renziani.



Rosato (Italia Viva): contenzioso rischia di essere regalo a Benetton - "Il contenzioso rischia di essere uno straordinario regalo ai Benetton. Se vincono saranno gli italiani a pagare e non Alessandro Di Battista". A parlare in un'intervista al Corriere della Sera è Ettore Rosato, parlamentare, uomo macchina e presidente di Italia viva. Dunque, onorevole Rosato, domani quando Italia viva si siederà in Consiglio dei ministri, guarderà negli occhi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e si opporrà? "Da quello che si comprende scorrendo le agenzie, domani ci sarà un'informativa del presidente Conte". Sarà un nulla di fatto? "Sono passati due anni e il punto mi sembra ancora un messaggio che serve per conquistare consenso, non per risolvere il problema. Non avremmo avuto tutte le strade ligure bloccate se questi due anni non si fossero persi in cerca di like". Sia come sia, quale sarà il vostro atteggiamento? "Ribadiremo le nostre posizioni". No alla revoca senza se e senza ma? "Vale la pena imbarcarsi in un contenzioso con il rischio elevato di perdere per lo Stato? Direi di no. Vale la pena perdere credibilità con gli investitori internazionali? Direi di no. Dunque, il tema Atlantia non è i Benetton a cui noi non vogliamo fare sconti". E allora qual è ? "È il rapporto chiave di chi viene a investire nel nostro Paese. A maggior ragione in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo. Ecco, la nostra prima preoccupazione dovrebbe essere quello di rilanciare il lavoro, non gli studi di avvocati". Però non ha ancora detto cosa direte a Conte. "Diremo questo: siamo dichiaratamente contrari a cominciare un percorso perdente per lo Stato». Dicono che difendete Autostrade anche dopo la vicenda del Ponte Morandi, i report sulla sicurezza truccati, la rete autostradale ligure bloccata da giorni... "La fermo, noi non difendiamo Autostrade. Ci vuole un processo civile e penale per cui tutte le responsabilità vengano sanzionate. Ci vuole insomma un'azione durissima del governo che escuta i danni da chi li ha cagionati. Ma riprendersi la concessione per poi darla ad Anas e perdere un contenzioso gigantesco non ha nessun senso". Accusate Anas? "Durante il lockdown è crollato un ponte sul Magra su una strada Anas che collega la Liguria con la Toscana. Non ci sono state vittime solo perché c'era la serrata. Eppure nessuno ha osato alzare il dito e mettere in discussione la concessione ad Anas. Salvo la fortuna, le condizioni mi sembrano identiche. O no?". Quale è la vostra proposta sull'affaire Autostrade-Benetton? "Lo ha ridetto Renzi stamane: Cassa depositi e prestiti sottoscriva un aumento di capitale, i Benetton diventino soci minoritari, non si mettano in discussione i posti di lavoro,einfine non si blocchino per anni gli investimenti sulle autostrade. Per noi i problemi sono gli italiani incolonnati, non i Cinque Stelle". La politica del rinvio di Conte non ha pagato? "Speriamo faccia meglio da ora in avanti". Insomma, è un modo elegante per dire no? "Ripeto, speriamo faccia meglio". E cosa pensa del Partito democratico che sembra essersi allineato alle posizioni del M5S sulla vicenda Autostrade? "Qualche tempo fa restavo stupito, oggi non più. Mi chiedo dove è finita la cultura industriale e la difesa degli interessi generali. Tutto si inginocchia".