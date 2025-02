Lega, Durigon: "Rottamazione più utile del taglio dell'Irpef. Pronta tra qualche settimana". 'Avviso' a FI e FdI

"Il taglio di due punti dell'Irpef non dà grandi risposte ai cittadini. Anzi, poco. La rottamazione toglie dal rischio di default milioni di cittadini e permette di far ripartire l'economia con un beneficio per tutto il Paese"



"Sicuramente tutto ciò che taglia le tasse e lascia più risorse nelle tasche dei cittadini è prioritario. Noi crediamo che sia più utile e importante la rottamazione delle cartelle rispetto al taglio dell'Irpef per il ceto medio. Ma non vedo perché non si possano fare entrambe le cose. Anzi, facciamole tutte due". Con queste parole il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, vice-segretario della Lega, intervistato da Affaritaliani.it, torna sul tema del Fisco e risponde a Forza Italia che, a partire dal vicepremier Antonio Tajani, ha più volte detto che la riduzione delle tasse per il ceto medio è prioritaria rispetto alla rottamazione in dieci anni e 120 rate delle cartelle.



"Il taglio di due punti dell'Irpef non dà grandi risposte ai cittadini. Anzi, poco. La rottamazione invece toglie dal rischio di default milioni di cittadini, lavoratori, pensionati, imprese e permette di far ripartire l'economia con un beneficio per tutto il Paese. La rottamazione incide certamente di più rispetto ad altre misure sulla crescita e sui cittadini", afferma Durigon.



Ma quanto costerebbe? "Su questo punto ho sentito tante sciocchezze come 3, 4 o 5 miliardi. Innanzitutto non si tratta di costi, altrimenti sarebbe una sanatoria e invece è un pagamento del dovuto diluito nel tempo, ma sono coperture. Soldi messi a bilancio che tanto lo Stato non incasserebbe mai. Anzi, in prospettiva entrano più risorse nelle casse pubbliche".



E infine i tempi per la rottamazione cosiddetta quinquies. "Ci stanno lavorando al Mef, il ministro Giorgetti ha preso a cuore la questione in prima persona per trovare le coperture che poi, come detto, nei prossimi anni diventeranno maggiori entrate per lo Stato. Diciamo che si tratta di settimane, non certo di mesi, e avremo pronto il provvedimento sulla rottamazione", conclude Durigon.



LA LEGA: BENE IL RECUPERO RECORD DAGLI EVASORI A PARTIRE DAI COLOSSI WEB, ORA PACE FISCALE - Il governo che vanta numeri record nel recupero dell’evasione fiscale anche dai colossi web e da chi fa concorrenza sleale (l’ultimo esempio sono i 326 milioni da Google) ora deve dare un altro segnale di buonsenso ed equità supportando i contribuenti in buonafede che vorrebbero pagare i propri debiti ma che hanno avuto difficoltà: in questo senso è urgente una pace fiscale, grazie alla rottamazione delle cartelle, ed è il tema della riunione convocata per oggi da Matteo Salvini con i massimi dirigenti del partito. Così fonti della Lega.





