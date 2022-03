Putin vuole arrivare in Germania Est e rifare il Muro di Berlino. Ipotesi choc

Guerra in Ucraina, Putin punta a rifare l'Urss e a riprendersi tutti i paesi del Patto di Varsavia?



Il timore di molti osservatori internazionali è che Vladimir Putin, con l'invasione militare dell'Ucraina, abbia intenzione di rifare l'Unione Sovietica. L’ultimo segretario generale del PCUS, Mikhail Gorbaciov, arrivato al potere nel 1985, aveva l’ambizione di rinnovare l’Urss per consentirle di tenere testa alle potenze occidentali. Le sue riforme (Perestrojka) all’insegna della Glasnost (trasparenza) finirono con lo smantellare il sistema comunista e portarono velocemente alla disintegrazione dell’Urss, con l’Ucraina a guidare il fronte delle repubbliche indipendentiste. Il 25 dicembre del 1991, Gorbaciov si vide costretto a firmare il decreto di scioglimento dell’Unione Sovietica dopo 74 anni dalla sua nascita.



I comunisti attaccato Gorbaciov come il killer dell'impero sovietico, fu proprio lui ad abbandonare ad esempio la leadership della Germania Est portando così all'annessione della Ddr alla Germania Ovest. Ora sono in molti a pensare che Putin non si fermerà a Kiev e che il suo obiettivo sia prima rifare l'Urss, incluse quindi la Moldova e le Repubbliche baltiche, e poi tornare militarmente anche negli ex Paesi del Patto di Varsavia: Ungheria, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia. Non solo, qualcuno, ma sarebbe clamoroso, pensa che Putin voglia anche tornare nella parte orientale della Germania, facendo rinascere la Germania Est ricostruendo anche il Muro di Berlino.