Milan, il sindaco Sala: "Non è il mio tempo per la politica nazionale"

Beppe Sala, no a un impegno nazionale

“La politica è fatta di finestre. Però con una riconferma così recente a sindaco di Milano non è il mio tempo. Nego che in questo momento, soprattutto per le politiche che arriveranno l’anno prossimo, ci sia spazio per un impegno nazionale”. Queste le parole del sindaco Beppe Sala durante la cerimonia dell’alzabandiera eseguita a Piazza Duomo per la Festa della Repubblica.