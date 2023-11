Salario minimo, testo maggioranza: delega al governo

Salario minimo, testo maggioranza: delega governo su retribuzione equa

Una delega al governo per "garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo i criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali maggiormente applicati".

E' quanto prevede l'emendamento del centrodestra, depositato in commissione Lavoro della Camera. Il governo, si legge nel testo, è delegato ad adottare entro "sei mesi" dalla data di entrata in vigore della legge, "uno o più decreti legislativi volti ad intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva".

Tra gli "obiettivi" che si prefigge la delega: "assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e categorie di lavoratori; stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici; contrastare il dumping contrattuale, che determina fenomeni di concorrenza sleale mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati ad abbassare il costo del lavoro e ridurre le tutele dei lavoratori".

Salario minimo: Conte, con decreto si umilia il Parlamento

Sul Salario minimo, "il governo, dopo aver buttato la palla in tribuna, preannuncia che la sgonfierà. Umilieranno il Parlamento, hanno detto che passeranno al decreto legislativo. Lo fanno per prendere tempo e sfiammare questa che è stata l'onda che si è levata nel Paese. Si sono ingegnati in tutti i modi, con espedienti normativi per cercare di allontanare questa che è una norma di civiltà". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, presentando il progetto Cesaa (condominio ecoenergetico, solidale, per anziani autosufficienti) in conferenza stampa al Senato.