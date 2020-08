Salvini: "Elezioni rinviate e scuole chiuse?Terrorismo che danneggia l'Italia"

"Irresponsabile ipotizzare rinvio delle elezioni e chiusura delle scuole, questo terrorismo danneggia l’Italia. Nella vicina e civile Svizzera, i bimbi sono già tranquillamente a scuola, senza paura, plexiglas, mascherine o banchi con le rotelle. Invece di aprire la bocca, chiudano i porti". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole di Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente delMinistero della salute, che non ha escluso il rinvio delle elezioni del 20-21 settembre e il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico.



Regionali, Toti: eversivo anche solo ipotizzare nuovo rinvio - "Tal Ricciardi, consulente del governo, ventila l'ipotesi di un ulteriore rinvio del voto. Questa eventualità, che non può accadere e che trovo eversivo che un signore non eletto da nessuno possa anche semplicemente ipotizzare, sarebbe la dimostrazione che il Comitato tecnico scientifico del governo è un'accolita di inetti pericolosi". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. "Tutte le Regioni, di destra e sinistra, avevano chiesto - sottolinea Toti - di votare a fine luglio, quando i contagi erano al minimo. Il governo e i suoi scienziati hanno scelto fine settembre senza ascoltare nessuno e incastrando le votazioni con l'inizio delle scuole. E ora loro stessi vanno in tv a dire che forse non è stata la migliore decisione". "Allora - prosegue il governatore - o sono completamente incapaci o in completa malafede. Proprio perché il Covid non è finito non si possono tenere 6 Regioni paralizzate, con i consigli sciolti e le giunte senza i poteri per prendere decisioni. In Liguria - conclude Toti - il 20 settembre si voterà. Questo è certo. Perché qualcuno evidentemente più del Covid teme il giudizio degli Italiani e vuole usare la mascherina per tappare la bocca ai cittadini più che per proteggerli dal virus".



Fase 3: FI, governo smentisca Ricciardi, minacce inaccettabili - "Il governo smentisca immediatamente l'ipotesi di un nuovo rinvio delle elezioni fatta stamani dal professor Ricciardi, che e' un suo autorevole consulente. Anche solo accennare a questo rischio costituisce infatti una minaccia inaccettabile alle basi stesse della democrazia. Cosi' come parlare di una mancata riapertura delle scuole semina ulteriore caos nelle famiglie. Il governo non puo' far pagare al Paese i suoi fallimenti". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.