Salvini: "Facciamo come l'Austria. Non aspettiamo l'Europa altri sei mesi"

Vaccini: Salvini, non possiamo aspettare Ue altri sei mesi - "Se l'Ue avesse fatto quello promesso non saremmo in questa situazione. Se San Marino finisce la vaccinazione ad aprile vuol dire che ha lavorato bene e noi dovremmo farlo meglio. Non ho incontrato pericolosi sovversivi: credo che la maggioranza sia d'accordo con me. Devo aspettare da Bruxelles altri tre mesi? Non credo". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine dell'incontro con la delegazione di San Marino.

Vaccino: Salvini, Italia come Austria si muova a 360 gradi - "Bisogna fare in fretta. Alla domanda se va bene anche il vaccino russo? Rispondo che per me sia prodotto in Russia, nuova Zelanda, Israele, basta che funzioni. Fanno bene quei Paesi europei come l'Austria che si stanno muovendo a 360 gradi. La salute viene prima di tutto. Qua non ci sono ragionamenti di alleanze geopolitica. Se l'Europa avesse fatto quello che ci aveva promesso non saremmo qua". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini al termine dell'incontro con i rappresentanti di governo di San Marino.