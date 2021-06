Il vaccino “dovevo farlo ieri ma ero in tribunale, mi hanno detto che non era un legittimo impedimento per non andare in tribunale. Mi sono riprenotato e adesso, quando mi chiamano, vado. E ringrazio comunque il sistema lombardo che ha fatto giustizia di tante polemiche dei mesi passati”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Gallarate (Va) a sostegno del candidato sindaco Andrea Cassani.