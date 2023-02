Salvini: "L’aria è molto positiva. Vinciamo sia in Lombardia sia nel Lazio"

Salvini: "Sto lavorando per sbloccare cantieri ovunque, progettare, finanziare, velocizzare, rendere più sicuro il viaggio ed il lavoro. E i risultati arriveranno"



"L’aria è molto positiva, la gente in questi primi 100 giorni sia a Milano che a Roma ha apprezzato la concretezza della Lega al governo, io sto lavorando per sbloccare cantieri ovunque, progettare, finanziare, velocizzare, rendere più sicuro il viaggio ed il lavoro. E i risultati arriveranno. In Lombardia si vince, nel Lazio anche". Con queste parole il segretario della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il Centrodestra vincerà sia in Lombardia sia nel Lazio alle elezioni di domenica e lunedì e se la Lega possa recuperare rispetto alle Politiche del 25 settembre 2022.



