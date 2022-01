Salvini: "Ecco le priorità che porterò sul tavolo di Draghi". Esclusivo

Salvini ad Affaritaliani.it: "Nuovo e deciso intervento del governo, di almeno 30 miliardi di euro, per aiutare imprese e famiglie a evitare di spegnere luce e gas"



"Sul tavolo del presidente del Consiglio Mario Draghi io e il ministro Giorgetti, già questa settimana, porteremo una serie di proposte per affrontare l'emergenza nazionale dell’aumento dei costi di luce e gas per imprese e famiglie", afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini, all'indomani della rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica.



Il segretario della Lega poi elenca nel dettaglio le priorità che porterà, insieme a Giorgetti, sul tavolo del premier, per evitare il rischio di blackout e la perdita di migliaia di posti di lavoro. "Nuovi accordi di fornitura di gas con Libia, Egitto e Algeria, partire con gli appalti per la produzione di due gassificatori, ampliamento della capacità di fornitura di gas tramite TAP, una missione del governo in Russia per aumentare le forniture di gas e lavorare per la pace con l'Ucraina, avvio della ricerca anche in Italia (come in decine di altri Paesi nel mondo) per arrivare al nucleare di ultima generazione, pulito e sicuro. Oltre a ciò, la Lega chiederà un nuovo e deciso intervento del governo, di almeno 30 miliardi di euro, per aiutare imprese e famiglie a evitare di spegnere luce e gas".



Oltre a questi punti, spiega Salvini, fra le altre questioni in sospeso c'è anche da "rivedere rapidamente le regole sulle quarantene nelle scuole di ogni ordine e grado, che stanno rendendo difficilissima la vita a molte famiglie, e un nuovo approccio alla gestione del Covid, con un percorso di ritorno alla normalità”.