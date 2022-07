Salvini: "Proporrò al Cdx di rendere noti nomi ministri prima delle elezioni"

Salvini sui nomi dei ministri prima delle elezioni

"Non voglio sparare ministri a caso, ma proporrò al centrodestra che alcuni nomi dei ministri vengano messi sul tavolo prima delle elezioni", le parole di Salvini nel corso di un incontro con la stampa a Milano. / Fb Salvini

Governo, Salvini: "Dietro la crisi c'è la manina di Conte, non la Russia"

Elezioni, Salvini: “Scommetto che Calenda si acquatterà con Pd e Di Maio”

"Io lavoro per unire il centrodestra, che ora sta lavorando sul programma, mentre di là vedo che ci sono una, due, tre, quattro frange diverse e divise. E se devo fare una scommessa, posso ipotizzare che dopo tutte le chiacchiere e gli insulti Calenda si acquatterà con il Pd e sarà valido alleato di Di Maio, Speranza e degli ex grillini, alla faccia di tutti e tutto che la poltrona vale più di tanto altro". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in Stazione Centrale a Milano.

Regionali Lombardia, Salvini: Nostro candidato si chiama Attilio Fontana, ne parliamo dopo politiche

"Per me il candidato si chiama Attilio Fontana. Ma siccome in queste settimane ho lavorato per un centrodestra unito, il centrodestra deve esprimere una candidatura unitaria in Lombardia e nelle altre regioni. Non voglio imporre Attilio Fontana, ma squadra che vince non si cambia. L'importante è che il candidato sia uno e che non si divida il centrodestra. Si vota tra diversi mesi e quindi penso che se ne potrà parlare dal 26 settembre". Lo ha detto a Milano il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa può fare il governo per la sicurezza in questi ultimi due mesi.

Sicurezza, Salvini: "Possibile trovare un miliardo euro in più"

"L'impegno che ci possiamo prendere, se gli italiani ci danno fiducia, è che nel 2023 si possono assumere, formare e mettere in strada 10 mila donne e uomini delle forze dell'ordine in un solo anno. E' uno sforzo economico però è un impegno che siamo in grado di prendere e di mantenere". A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Milano.

Salvini: "Per fortuna tra due mesi Lamorgese farà altro nella vita"

"A Draghi per un anno e mezzo ho detto di chiedere al ministro Lamorgese efficacia, prevenzione, presenza, ma ho perso qualsiasi fiducia nel suo operato. Fra due mesi fortunatamente Lamorgese farà altro nella vita, quindi ci sarà qualcuno di più presente". Lo ha detto a Milano il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa può fare il governo per la sicurezza in questi ultimi due mesi.