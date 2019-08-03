Salvini: “Ridiscutere Dublino sarebbe un segnale positivo dallʼUe”

Ridiscutere il trattato di Dublino “sarebbe auspicabile: noi lo chiediamo da anni. Sarebbe sicuramente un segnale positivo”. il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista a La Stampa accoglie con favore le aperture della presidente Ue, von der Leyen. “Mi auguro solo che non sia un modo per la coppia Francia-Germania di cambiare la forma e lasciare intatta la sostanza, cioè che i migranti che arrivano in Italia ci restano”, avverte il leader leghista.

UE: SALVINI, ‘COMMISSARIO? NON SO COSA AVREMO, MOLTA DIFFIDENZA VERSO LA LEGA’

“I più interessanti sarebbero il Commercio, la Concorrenza e l’Agricoltura. Non so però cosa avremo, c’è molta diffidenza verso la Lega, benché abbia vinto le elezioni”. Così Matteo Salvini, intervistato dalla Stampa, sul possibile commissario Ue italiano.