Salvini si metta l'anima in pace. Il coronavirus 'resuscita' Conte

Più di sei italiani su dieci ritengono che il governo stia gestendo bene la crisi del coronavirus in Italia. E, in questa fase di emergenza, due terzi dei cittadini si fidano del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E' il risultato principale del sondaggio realizzato da Mg Research (direttore generale Roberto Baldassari) e diffuso in esclusiva da Affaritaliani.it.











La top ten dei politici che stanno gestendo la crisi nel migliore dei modi vede in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al secondo posto il premier Giuseppe Conte. In terza posizione il Governatore del Veneto Luca Zaia che batte di poco il ministro della Salute Roberto Speranza. Giorgia Meloni, al quinto posto, batte il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Ultimo posto per il leader di Italia Viva Matteo Renzi, preceduto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.





NOTA METODOLOGICA

N. Interviste valide: 821

Data Field: 26-28 02 2020

Estensione geografica: intero territorio italiano

Metodologia di rilevazione: cati (telefoni fissi) / cami (telefoni cellure) / cawi (web)









"La diffusione del coronavirus nel nostro Paese è stata per gli italiani come l'attacco alle Torri Gemelle o il terremoto in Abruzzo", spiega Baldassari. "La fiducia in Conte è così alta, come quella di Berlusconi con il caschetto dei Vigili del Fuoco a L'Aquila, perché in un momento di emergenza gli italiani hanno bisogno di sentirsi rassicurati. Il premier è Conte e quindi fiducia in Conte. Se dovessero mai esserci vittime tra persone sane a quel punto si diffonderebbe la paura perché sarebbe la prova che non si tratterebbe di un'influenza e quel punto è probabile che la fiducia nel premier calerebbe fortemente", conclude il sondaggista.