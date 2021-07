Salvini trionfa sui referendum, azionista di riferimento del governo Draghi

Lucido. Concreto. In palla. Matteo Salvini, nell'intervista al Corriere della Sera di domenica mattina, nella quale ribadisce molti concetti espressi in un'intervista ad Affaritaliani.it di qualche giorno fa (clicca qui per leggere l'articolo), spiega in modo semplice e chiaro la linea politica della Lega: "Basta con chi dice no. Anche senza l'ex premier (Conte, ndr) il governo va avanti". Conte "farà di tutto per mandare a casa Draghi ma non ci riuscirà". La vera mossa vincente da parte del segretario della Lega sono stati i referendum sulla Giustizia promossi insieme al Partito Radicale, che stanno superando ogni previsione in termini di adesione popolare.



Primo perché dopo tanti mesi ha recuperato il rapporto con la base e con i militanti, messi a tacere da tanti mesi di restrizione e pandemia. Secondo perché la Giustizia, anzi, il malfunzionamento del sistema giudiziario italiano, è probabilmente il primo dei mali dell'Italia di oggi. E Salvini è stato abilissimo a convogliare su di sé l'attenzione mediatica che lo rimetto al centro della scena politica, con la sua candidatura a presidente del Consiglio annunciata prima ad Affaritaliani.it e poi rilanciata al Corriere.



Importanti personalità lontane dalla galassia leghista hanno già aderito alla campagna referendaria o comunque hanno annunciato che firmeranno: Michele Vietti, ex vicepresidente del Csm, Pierluigi Battista, Paolo Mieli, Mauro Corona, Sergio Staino (il disegnatore satirico che con il suo Bobo dà voce da decenni alle ambiguità della sinistra "ufficiale" e allo smarrimento degli elettori progressisti usciti dal Partito comunista), Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia, Augusto Minzolini (direttore de il Giornale), Nicola Porro (il Giornale e Mediaset), Alessandro Sallusti (Libero), Francesco Storace (il Tempo), Maurizio Belpietro (La Verità), Paolo Del Debbio (Mediaset), Mario Giordano (Mediaset), David Parenzo e Gaia Tortora (La Sette), Simonetta Matone, magistrato e candidata a Roma in ticket con Enrico Michetti, lo chef e volto tv Alessandro Circiello, Rita Dalla Chiesa e molti, molti altri.



Nel momento in cui i 5 Stelle stanno letteralmente implodendo per lo scontro Grillo-Conte ed Enrico Letta non prende palla, insistendo su battaglie come Ddl Zan e Ius Soli, Salvini sta crescendo politicamente diventando il vero azionista di riferimento del governo Draghi. Non solo, sta anche recuperando nei sondaggi allungando su Giorgia Meloni, che sembra aver fatto il pieno nelle settimane scorse e ora, utilizzando un esempio caro agli appassionati di auto, batte in testa.