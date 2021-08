Sant'Anna di Stazzema, 77 anni fa la strage nazifascista

Se ne riparlerà già a settembre, parola di Mario Perantoni. Il presidente della Commissione Giustizia della Camera ha confermato all'Adnkronos che la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista sarà portata in discussione alla ripresa dei lavori.

"Mi fanno molto piacere le dichiarazioni di Perantoni, vigilerò affinché alle parole seguano i fatti", dice all'Adnkronos Maurizio Verona, sindaco di Sant'anna di Stazzema, teatro dell'eccidio avvenuto il 12 agosto di 77 anni fa. La proposta di legge, presentata il 29 aprile a Montecitorio, è approdata alla Commissione Giustizia della Camera il 23 giugno.

"La pdl è stata depositata alla Camera dal primo cittadino di Santa Anna, paese simbolo del male assoluto espresso dal nazifascismo -spiega il presidente Perantoni- Le firme raccolte sono state più di 240.000, dunque ben oltre le 50.000 necessarie: una vera ondata popolare di sdegno per le frequenti provocazioni di gruppi che usano simboli espressione di quelle ideologie violente e criminali. Ciò non si può consentire perché attenua la gravità dei crimini di quel passato e offende la memoria delle vittime: e non è tollerabile."





"Nella scorsa legislatura -ricorda Perantoni- solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco. Ora riproviamo con questa pdl che riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l'esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici. Vogliamo insomma difendere, attualizzare e sempre più consolidare i valori della nostra Costituzione."

La proposta contiene "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti". "Da anni -si legge nella premessa- assistiamo impassibili al proliferare dell'esposizione ovunque di simboli che si richiamano al fascismo e al nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose."





Si cita poi il 'Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes', dal quale emerge che "secondo la maggioranza degli italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7%). "Per meno della metà del campione (47,5%) gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Per il 37,2%, invece, sono bravate messe in atto per provocazione o per scherzo."

La premessa quindi conclude "È necessario, di fronte all'esposizione e alla vendita di oggetti o di simboli che si richiamano a quella ideologia, che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere, attraverso la propaganda, l'esposizione o la vendita di oggetti, di nuovo i simboli di quel passato tragico."





La proposta di legge si compone di 3 articoli, e prevede la modifica al Codice penale, con l'aggiunta, al capo II del titolo I del libro secondo del codice penale è aggiunto, del seguente articolo: "Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità e atti espressivi dell'odio etnico o razziale".

"SANT'ANNA di Stazzema ha un record mondiale: la strage è avvenuta il 12 agosto 1944, il terzo grado di giudizio del processo è arrivato nel 2007, perché i fascicoli furono insabbiati. Ecco, mi auguro che questa proposta di legge non faccia la stessa fine dei fascicoli dell'eccidio", commenta all'Adnkronos il sindaco Maurizio Verona. "Trovo doveroso da parte di un Parlamento democratico quantomeno portare la Pdl in discussione, ma mi auguro che la legge venga approvata."





Verona prosegue: "C'è un enorme bisogno di fermare questa onda nera, che è un'onda di odio. Gli episodi quotidiani devono far riflettere, soprattutto per un rappresentante di un territorio che da quell'ideologia è stato così duramente colpito." Poi è stato importante il rapporto dell'Eurispes: "i dati sono allarmanti: è cresciuto il numero di cittadini che dicono di non sapere cosa è stata la Shoah, c'è una carenza di cultura, c'è un revisionismo storico che ha fatto riemergere i fantasmi del passato.

Le leggi ci sono, ma si continuano a vedere processioni di fascisti e consiglieri comunali che fanno il saluto romano." Una novità di questo testo riguarda il divieto di vendita di oggetti con immagini nazifasciste. "E' stato stampato il calendario di Mussolini e sui mezzi di informazione viene data la notizia che il calendario di Mussolini è andato a ruba, è un tema che va affrontato con serietà. Riportare questo tema nel dibattito quotidiano -conclude Verona- è la strada giusta, sottovalutare il fenomeno è la strada sbagliata, rimanere indifferenti è la strada sbagliata".