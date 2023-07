Santanchè, altro che dimissioni. "Mi arricchisco con le querele..."

"Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo faremo la nostra querela e chiederemo il nostro risarcimento danni"

Fare un passo indietro? "Non capisco per quale motivo, a oggi non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, sono assolutamente tranqulla. Sono tante le cose da fare". Così risponde il ministro del Turismo, Daniela Santanchè alla domanda se avesse intenzione di dimettersi, intervenendo all'assemblea di Confagricoltura.

"Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo faremo la nostra querela e chiederemo il nostro risarcimento danni. Mio nonno mi ha insegnato a non aver paura se non fai niente di male - ha aggiunto Santanchè - Io vado avanti. Nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro".

Daniela Santanché non ha la minima intenzione di dimettersi. Nonostante le nuove rivelazioni fatte da Report, la ministra del Turismo tira dritta per la sua strada. Bisognerà vedere che cosa diranno la premier Giorgia Meloni e soprattutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.