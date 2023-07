Governo, Mattarella in pressing su Meloni per far dimettere Santanchè

Santanchè-Meloni-Mattarella: il dietro le quinte tra governo e Quirinale

"Secondo me un avviso di garanzia non determina in automatico le dimissioni di un ministro, a maggior ragione con queste modalità”. Le parole della premier Giorgia Meloni da Vilnius sono state lette da molti come una difesa alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Apparentemente, perché la presidente del Consiglio ha anche usato il termine "complesso" per definire la situazione del ministro del Turismo.

In Parlamento, rigorosamente a microfono spento, sia fonti della maggioranza che delle opposizioni sono convinte che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà pressioni, usando la moral suasion, per convincere la premier a chiedere un passo indietro alla titolare del Turismo.