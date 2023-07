Governo, Meloni pronta a chiedere a Santanchè di dimettersi. Esclusivo

Meloni pronta a chiedere un passo indietro a Santanché



Ormai nei Palazzi della politica romana viene considerato più di un rumor, quasi una certezza. Giorgia Meloni, una volta tornata in Italia dal vertice Nato di Vilnius, parlerà con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e chiederà un passo indietro alla ministra del Turismo Daniela Santanchè (alla quale è stato anche aumentato il livello di protezione dopo le contestazioni in Versilia). La premier terrà per sé al momento le deleghe del dicastero del Turismo per poi affidarle, probabilmente dopo l'estate, a un altro esponente di Fratelli d'Italia.



D'altronde la pressione è troppo alta. In FdI e a Palazzo Chigi considerano sbagliato l'intervento della ministra in Senato della scorsa settimana e gli ultimi fatti emersi sulla stampa hanno complicato ulteriormente la situazione. Poi c'è anche il caso di Ignazio La Russa e delle polemiche per la difesa del figlio accusato di violenza sessuale. Di fatto, spiegano fonti qualificate, il vertice lombardo di Fratelli d'Italia - Santanchè e La Russa - è sotto scacco e la presidente del Consiglio deve fare qualcosa. Deve intervenire.