Sardegna, i sospetti sul voto: dati di Cagliari-Sassari volutamente in ritardo

Elezioni Sardegna, i casi di Cagliari e Sassari e il dubbio dei vincitori sul "piano studiato"

Le elezioni in Sardegna si sono concluse, a vincere è stata Alessandra Todde e a perdere Paolo Truzzu. Questo dato è ormai certificato, ma quello che è successo durante lo scrutino infinito resta un mistero. I dati sui voti sono arrivati a rilento e una manciata di sezioni non ha ancora (a martedì) fornito i numeri ufficiali. Sui motivi di questo enorme ritardo nelle comunicazioni ci sono due ipotesi, la prima è legata al metodo che - si legge su Il Messaggero - inevitabilmente genera il caos. Ogni seggio, infatti, una volta concluso lo spoglio, redige due verbali con i voti per il presidente, le liste e le singole preferenze. Il secondo passaggio, cruciale, è affidato a un funzionario che deve caricare i risultati sul Sier, il sistema informatico elettorale regionale. Seggio per seggio. Ecco che così si crea il tappo, i dati si bloccano, basta la minima anomalia. E con il voto disgiunto l'intoppo è dietro l'angolo. Ma c'è anche una teoria più complottistica e ad avanzarla è il M5s. Il comitato elettorale grillino, infatti, pensa che dietro a tutti questi ritardi ci sia una strategia ben precisa, studiata.

L'accusa - prosegue Il Messaggero - è rivolta alla maggioranza. "Si voleva alimentare l'idea del testa a testa fino all'ora dei telegiornali serali". Nel mirino, in particolare, finiscono i casi di Cagliari e Sassari. Del capoluogo della Sardegna si sa poco o nulla, nelle chat i grafici sembrano precisi ma nonostante questo si registrano enormi ritardi. Anche a Sassari si è verificata una delle situazioni più ingarbugliate, nel primo pomeriggio - conclude Il Messaggero - Sassari comunica i dati di oltre metà dei 140 seggi. Ma sul portale regionali i primi risultati della città appaiono solo dopo le 18. Così quando cominciano ad essere inseriti i dati di Cagliari e Sassari, il vantaggio di Truzzu si assottiglia fino a scomparire. Resta il giallo.