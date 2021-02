"Sciogliere le Camere già stasera. Mattarella non ha escluso il voto"

"Il tempo è scaduto. Il concetto di fare presto, evocato in più occasioni anche dal Presidente della Repubblica, sta francamente diventando incomprensibile". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, nel giorno in cui il presidente della Camera Roberto Fico salirà al Quirinale per riferire con il Capo dello Stato dopo i colloqui con le forze politiche dell'ex maggioranza.



In molti, soprattutto nel Pd e nel M5S, pensano e sperano che il Presidente possa concedere altro tempo a Fico... "Il Presidente della Repubblica farà ciò che è più opportuno nel rispetto dei principi costituzionali". Salvini ha dichiarato che in caso di altro tempo per Fico il suo commento non sarà educato... "Le condizioni per far nascere un governo credibile non ci sono. Noi stiamo diventando perfino noiosi a sottolinearlo continuamente. Ma la noia, spesso, è dei coerenti", spiega il presidente dei deputati di FdI.



Lollobrigida, che era presente alle consultazioni al Quirinale del Centrodestra della scorsa settimana, afferma: "Il Presidente Mattarella non ha affatto escluso il voto. Anzi, ci ha detto che le elezioni sono un significativo momento democratico, ha utilizzato questa definizione. Per noi le Camera si sarebbero potute sciogliere già venerdì scorso, auspichiamo che vengano sciolte stasera o comunque a brevissimo", conclude.