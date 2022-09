Scostamento, stoccata di Salvini a Fdi: "Sbaglia chi dice che non è urgenza"

Russia, Putin proclama la mobilitazione parziale. Salvini: "Al lavoro contro ogni tipo di guerra e aggressione"

"Spero solo che la guerra finisca il prima possibile. Lavoreremo a questo al governo dalla prossima settimana. Resta ben salda la collocazione dell'Italia nella Alleanza occidentale e tra i Paesi liberi e democratici. Speriamo che non vada troppo avanti a lungo se no la pagheranno in vite in Ucraina e in posti di lavoro in Italia". Così il leader delle Lega Matto Salvini ha commentato a caldo la mobilitazione parziaale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin, intervendo su Radio 24 a Mattino 24.

Per Salvini la pace sarà dettata dall'Ucraina e le sue condizioni. "Prima o poi ci sarà una trattativa di pace. A quali condizioni dovranno essere gli ucraini, come e quando, in quali termini, a deciderlo visto che qui c'è un aggressore. Spero che sia tra un mese e non tra un anno che si torni a dialogare e le parti in conflitto si siedano a un tavolo". E sui rapporti della Lega con Mosca e il presidente russo, Salvini ha ribadito che "tutti hanno avuto rapporti con Putin. Renzi, Letta, Berlusconi, Prodi... Poi quando scoppia una guerra, quando uno scatena una guerra passa dalla parte del torto, Io l'ultima volta che sono andato a Mosca sono andato da ministro". Ma lei disconosce il rapporto politico, non istituzionale, con il partito di Putin? "La guerra cambia ogni tipo di valutazione". Ma ora "il nostro problema geopolitico dei prossimi cinquanta anni sarà la Cina".

Veniamo poi punto del caro bollette. La Lega propone uno scostamento di bilancio da 30 miliardi di euro. Ma come sostenere questa somma? In realtà "chi dice che abbiamo tempo, che non è un'urgenza nazionale sbaglia: vale per Fdi e per il Pd. Sono a rischio chiusura migliaia di imprese, di botteghe, di panifici", ha ribadito Salvini. "E' meglio tenere 30 mld a debito adesso per tenere aperto ceramiche e cartiere, o è forse meglio metterne il triplo a dicembre?", si domanda il leader del Carroccio. Per Salvini è quindi possibile "riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovo scostamento di bilancio".